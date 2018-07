Tottenham vence Arsenal de virada por 3 a 2

O resultado deixou o Tottenham com 22 pontos, quatro atrás do próprio Arsenal, que pode perder a vice-liderança do Inglês para o Manchester United ainda neste sábado. Líder, o Chelsea tem 28 pontos.

Contando com o apoio da torcida, o Arsenal começou melhor e logo abriu o placar com Nasri, aos oito minutos. O confronto parecia ainda mais tranquilo para o vice-líder quando Chamakh ampliou aos 27 do primeiro tempo.

Mas o Tottenham não se entregou e buscou a impressionante reação na etapa final. Primeiro, Gareth Bale descontou aos cinco minutos. Depois, Van der Vaart empatou em cobrança de pênalti aos 22. E por fim, Kaboul fez o que parecia impossível: marcou o gol da virada aos 41, de cabeça, após cruzamento do meia holandês.