Tottenham vence com dois de Adebayor e pula para 3.º

Beneficiado por derrotas de Chelsea e Newcastle na rodada, o Tottenham pulou da quinta para a terceira colocação, com 25 pontos em 11 jogos, um a menos que os rivais. À frente do Spurs estão apenas os times de Manchester: o líder City, com 34, e o United, com 29. Newcastle (25 pontos), Chelsea, Liverpool e Arsenal (todos com 22) também compõe o segundo pelotão da tabela. Com 15 pontos, o Aston Villa é o oitavo e lidera o grupo intermediário.

Gareth Bale e Emmanuel Adebayor foram diretamente responsáveis pela quarta vitória seguida do Tottenham. Os dois gols, aos 14 e aos 40 minutos do primeiro tempo, nasceram de cruzamentos do inglês e foram completados pelo togolês, que só havia feito um gol com a camisa alvinegra do Spurs desde que chegou do City, em agosto.

Na próxima rodada, sábado, o Tottenham visita o West Bromwich, enquanto o Aston Villa vai ao País de Gales para pegar o Swansea City. O principal jogo da 13.ª rodada reúne Liverpool e Manchester City. Em casa, o Manchester United pega o Newcastle United.