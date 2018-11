Tottenham vence Crystal Palace fora de casa e cola nos líderes do Inglês

O Tottenham continua a perseguição aos líderes do Campeonato Inglês. Neste sábado, o time londrino venceu o Crystal Palace por 1 a 0, fora de casa, no estádio Selhurst Park, pela 12ª rodada da competição, e se fortaleceu na briga pelas primeiras posições.

O resultado embola o grupo dos quatro primeiros da tabela e deixa o Tottenham, na quarta posição, com os mesmos 27 pontos de Liverpool e Chelsea, terceiro e segundo colocados, respectivamente, e a dois do líder Manchester City. Os líderes, no entanto, ainda não jogaram na rodada. O Crystal Palace tem oito pontos e ocupa a 16ª posição.

Burocrático e pouco criativo, o Tottenham contou com atuação fraca de seus jogadores de frente, Lucas, Lamela e Dele Alli, e pouco ameaçou o rival no primeiro tempo. Na etapa final, a equipe teve uma leve melhora e chegou ao gol da vitória em um lance de bola parada.

O zagueiro argentino Juan Foyth contou com a sorte após bate rebate dentro da área e cabeceou para fazer o gol do triunfo do time do técnico Mauricio Pochettino, aos 20 minutos.

Na próxima rodada, o Tottenham busca a terceira vitória seguida no torneio em outro clássico londrino, agora diante do Chelsea, no sábado. No mesmo dia, o Crystal Palace visita o Manchester United e tenta se recuperar na competição.

A 12ª rodada segue neste domingo, com quatro jogos envolvendo cinco dos principais clubes do Campeonato Inglês, incluindo os três primeiros colocados. Destaque para o clássico de Manchester entre City e United, no Etihad Stadium.