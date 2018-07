Tottenham vence duelo direto e assume o quinto lugar no Inglês

LONDRES - Depois de ficar sem vencer por dois jogos, o Tottenham ganhou do Everton por 1 a 0, neste domingo, em White Hart Lane, e assumiu o quinto lugar do Campeonato Inglês. A posição é importante porque vale vaga na Liga Europa da próxima temporada. O resultado também permitiu aos londrinos se aproximarem da briga pelo G4.

Isso porque, com a vitória, o Tottenham foi a 47 pontos, passando exatamente o Everton, que tem 45 e pode ver o Manchester United (40) encostar. Para cima, a disputa pelo quarto lugar é contra o Liverpool, que foi a 50 pontos depois de vencer o então líder Arsenal, no sábado. A ponta agora é do Chelsea.

O único gol do jogo deste domingo White Hart Lane nasceu num lance de ingenuidade contra esperteza. Após o Everton cometer uma falta no meio-campo, para matar um contra-ataque, Gareth Bale parou a bola no chão para devolvê-la ao Tottenham. Kyle Walker não perdeu tempo e lançou Adebayor, aproveitando que o time rival ainda se recompunha e estava desatento.

Aí brilhou o talento do togolês, que matou no peito para ganhar do marcador, conseguiu ajeitar a bola duas vezes e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro norte-americano Howard.