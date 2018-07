Tottenham avança na Copa da Inglaterra em jogo marcado por susto

O Tottenham não teve maiores dificuldades para golear o Colchester United, da terceira divisão, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra neste sábado. Mesmo fora de casa e com um time misto, os londrinos atropelaram por 4 a 1, em jogo que ficou marcado por um susto logo no primeiro minuto.

Pouco após o apito inicial, dois jogadores do Colchester protagonizaram um fortíssimo choque de cabeça. Alex Wynter levou a pior e caiu desacordado no gramado. Segundo a imprensa inglesa, ele chegou a convulsionar antes de ser retirado de campo e imediatamente encaminhado ao hospital. O clube explicou que o atleta está bem e falando, mas sofreu um corte profundo na boca, está um pouco desorientado e com suspeita de concussão.

O outro envolvido no choque, Tom Eastman, sofreu um profundo corte na testa, tentou voltar ao gramado, mas foi substituído aos 21 minutos. Pouco depois, o Tottenham abriu o placar com o belga Chadli, aos 27 minutos.

Já no segundo tempo, o time visitante ampliou com Dier, em chute que foi desviado pela zaga e matou o goleiro. Mas o dia era mesmo de Chadli, que marcou o terceiro do Tottenham de cabeça, após bom cruzamento da direita.

O Colchester, então, foi para cima, chegou a acertar a trave, e depois diminuiu aos 35 minutos, quando Massey bateu cruzado, a bola tocou mais uma vez na trave, mas voltou em Davies, que marcou contra. Apenas dois minutos depois, no entanto, Thomas Carroll aproveitou outra boa jogada de Chadli e fechou o placar.