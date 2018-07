Tottenham vence jogo adiado e encosta na liderança O Tottenham derrotou o Everton por 2 a 0, nesta quarta-feira, em jogo que tinha sido adiado da primeira rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória em casa, a equipe entrou de vez na briga pelo título, chegando aos mesmos 45 pontos do segundo colocado Manchester United - está em terceiro lugar por causa do saldo de gols - e ficando apenas três pontos atrás do líder Manchester City.