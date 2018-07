Tottenham vence Liverpool com gol nos acréscimos O Tottenham conseguiu mais uma impressionante virada no Campeonato Inglês. Após sair perdendo do Liverpool por 1 a 0 neste domingo, o time londrino aproveitou o apoio da torcida, reagiu na etapa final e ganhou por 2 a 1, com um gol marcado por Aaron Lennon nos acréscimos.