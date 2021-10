Tottenham vence Newcastle, ganha posições no Inglês e ultrapassa United

O Tottenham subiu na tabela do Campeonato Inglês neste domingo, ao contar com tropeços de adversários e vencer o Newcastle por 3 a 2, no St. James Park, com gols marcados por Ndombele, Harry Kane e Son Heung-Min. A partida foi válida pela oitava rodada, que termina apenas na segunda-feira, com um duelo entre Arsenal e Crystal Palace.

Os Spurs entraram em campo na nona colocação, mas, com a vitória, subiram para o quinto lugar, com 15 pontos, roubando a posição antes pertencente ao Manchester United, agora deslocado para sexto e ainda mais pressionado em razão da inconstância que tem apresentado, mesmo com Cristiano Ronaldo no elenco. Já o Newcastle caiu para a vice-lanterna, com apenas três pontos, sem nenhuma vitória.

No St. James Park, houve esperança de que o fim do jejum chegaria para os donos da casa, já que eles abriram o placar logo aos dois minutos, com um gol marcado por Callum Wilson, após assistência de Manquillo, mas o Tottenham não deixou a alegria durar muito tempo. Ndombele empatou aos 17, em um chute de perna direita, e Harry Kane conseguiu a virada, aos 22.

O terceiro gol saiu nos acréscimos da primeira etapa, quando Heung-Min aproveitou assistência de Kane. O resultado foi administrado pelos visitantes durante o segundo tempo, e a situação ficou ainda mais favorável aos 36 minutos, no momento em que o Newcastle ficou com um jogador a menos ao ter Shelvey expulso. Mesmo com dez homens em campo, o time da casa deu sinais de vida e diminuiu com Dier, aos 44, mas não deu tempo de empatar.

O jogo, contudo, também ficou marcado por um episódio extracampo. Aos 40 minutos do primeiro tempo, árbitro do jogo André Mariner foi avisado pelo lateral Reguilón, dos Tottenham, que um torcedor estava passando mal na arquibancada. Por conta disso, a partida ficou paralisada por alguns minutos e o jogo foi retomado após a conclusão do atendimento.

Com a ajuda de um desfibrilador da equipe médica do Tottenham, o torcedor foi atendido e retirado do estádio. Na sequência, o Newcastle usou as redes sociais para comunicar que o fã estava estabilizado e que havia sido levado para um hospital.

Outro resultado que ajudou o Tottenham a subir na tabela foi a derrota por 1 a 0 do Everton, que jogou sem Richarlison e Calvert-Lewin, para o West Ham. Com o resultado, conquistado graças a gol marcado por Ogbonna, o West Ham subiu para o sétimo lugar, com 14 pontos, mesma pontuação do Everton, que fica logo abaixo, em oitavo, em razão da diferença no saldo de gols.