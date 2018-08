Tottenham vence Newcastle por 2 a 1 em jogo com gols antes dos 20 minutos

Fora de casa, o Tottenham venceu por 2 a 1 o Newcastle e confirmou o favoritismo na rodada de abertura da atual edição do Campeonato Inglês. O zagueiro belga Jan Vertonghen abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, o espanhol Joselu empatou aos 10 e Dele Alli fez o último gol do jogo ainda aos 18 minutos da etapa inicial.

O primeiro gol da partida contou com a colaboração da tecnologia, porque o sensor no punho do árbitro Martin Atkinson indicou que a bola cruzou a linha. O colombiano Davinson Sánchez fez um desvio após cobrança de escanteio pelo alto e Vertonghen, dentro da pequena área, cabeceou no travessão. O goleiro eslovaco Martin Dúbravka espalmou para fora antes de a bola quicar, mas o gol foi validado.

Sánchez, porém, perdeu o tempo de bola após cruzamento feito pelo lado direito e não alcançou a bola levantada na área. A falha foi aproveitada por Joselu, que cabeceou para o chão, sem chance para o francês Hugo Lloris. O empate aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, mas os 18 o Tottenham voltou a ficar em vantagem. Também pelo alto, Alli apareceu no segundo poste e testou no contrapé do goleiro eslovaco.

O placar não se alterou depois disso, mas não por falta de oportunidade. No segundo tempo, Lloris fez defesa bonita em chute de muito perto do espanhol Ayoze Pérez, quase na pequena área. O francês ainda contou com a sorte por causa de duas bolas na trave e porque o brasileiro Kenedy errou domínio quando receberia livre de marcação na frente do goleiro.

O Tottenham também perdeu oportunidades, mas terminou o jogo satisfeito em jogar para manter o placar, objetivo alcançado. A equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino contou com as atuações ruins do brasileiro Lucas Moura, substituído aos 23 minutos do segundo tempo, e Harry Kane, que aparentou estar sem ritmo de jogo.

O Tottenham vai jogar em casa na segunda rodada, contra o Fulham, no próximo sábado. Pelo Campeonato Inglês, será a primeira vez que o clube de Londres vai atuar em seu estádio novo, o Tottenham Hotspur Stadium, que tem capacidade para 62 mil pessoas. Também no sábado, o Newcastle será visitante, contra o Cardiff.