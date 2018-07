Tottenham vence no sufoco Fulham e se mantém em quinto

Na outra ponta da tabela, o Wolverhampton Wanderers e o Bolton Wanderers conseguiram melhorar a moral com boas vitórias sobre o Wigan Athletic e o Stoke City, respectivamente.

Com gols de Gareth Bale, Aaron Lennon e Jermain Defoe, o Tottenham conseguiu a sua sétima vitória em oito partidas pelo campeonato e empatou com o Chelsea com 22 pontos, apesar de ter um jogo a menos.

A tarde foi emocionante para o Tottenham, já que o gol contra de Younes Kaboul aos 12 minutos do segundo tempo empolgou o Fulham que passou a sufocar o adversário em busca do empate. O goleiro do Tottenham Brad Friedel fez várias defesas inacreditáveis e Luka Modric salvou em cima da linha antes do gol de Defoe no contra-ataque nos acréscimos, feito segundos antes do final da partida.

Os gols de David Edwards e Stephen Ward selaram a vitória por 3 x 1 do Wolves contra o Wigan, que tinha empatado no primeiro tempo com Ben Watson. Os Wolves, que tiveram um bom início de temporada antes da atual má fase, tinham aberto o placar com Jamie O'Hara. A equipe passou para a 13 posição com 11 pontos, enquanto o Wigan está no final da tabela com cinco pontos e oito derrotas consecutivas.

O Bolton não conseguiu sair da zona do rebaixamento mesmo depois de golear o Stoke por 5 x 0. Chris Eagles e Ivan Klasnic marcaram duas vezes cada para dar a primeira vitória em casa para o Bolton e vingar a derrota por 5 x 0 contra o mesmo Stoke na semi-final da Copa da Inglaterra deste ano.