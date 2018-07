Tottenham vence o City e encosta na ponta em rodada alucinante

A 26.ª rodada do Campeonato Inglês será marcada pelas partidas decisivas para a classificação que tiveram ritmo alucinante. No último jogo do domingo, o vice-líder Tottenham encarou o Manchester City fora de casa e, com um gol no final, venceu por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o líder Leicester para dois pontos.

Com o resultado, o time londrino foi a 51 pontos, na segunda colocação, encostando no Leicester - que ainda neste domingo perdeu para o Arsenal de virada com um gol no último lance da partida. O Manchester City, por sua vez, fechou a rodada frustrado na quarta posição, cada vez mais longe da disputa pelo título, com 47 pontos, quatro a menos que o Arsenal.

Os três gols do jogo aconteceram no segundo tempo. Aos 9 minutos, a arbitragem viu pênalti de Sterling em cruzamento no qual o jogador virou as costas para a jogada e a bola bateu em seu braço. Na cobrança, Harry Kane bateu forte e abriu o placar.

Aos 30 minutos, após tomar conta do jogo e tentar em diversas oportunidades, os donos da casa conseguiram buscar o empate. Após bela troca de passes, Clichy tocou na área para Iheanacho encher o pé e fazer a festa da torcida de Manchester.

No entanto, a partida manteve seu ritmo acelerado e, em um contra-ataque, o Tottenham buscou a vitória. Eriksen recebeu passe milimétrico de Lamela, bateu na saída do goleiro e saiu para o abraço.

A perseguição ao líder em busca do primeiro título inglês do Tottenham ganha uma pausa de duas semanas. Antes da partida contra o Swansea, no próximo dia 28, o time entra em campo contra a Fiorentina, pela Liga Europa, e o Crystal Palace, pela Copa da Inglaterra.

Já o Manchester City, pelo Inglês, encara o Newcastle, também daqui a duas semanas. Antes, o time comandado por Manuel Pellegrini tem o Chelsea pela frente na Copa da Inglaterra e o Dínamo de Kiev pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.