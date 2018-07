Tottenham vence Stoke City e fica mais próximo de confirmar vaga no G4 do Inglês

O Tottenham venceu o Stoke City por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e colou no Liverpool, que é o terceiro colocado do Campeonato Inglês. O time visitante foi a 67 pontos, em quarto lugar, e igualou à pontuação do rival. Os anfitriões estão em penúltimo lugar, com 27 pontos.

A vitória também foi importante para deixar o Tottenham mais próximo de confirmar vaga na Liga dos Campeões. Os três pontos deixaram a equipe 11 à frente do Chelsea que é o quinto colocado e primeira equipe fora da zona de classificação do principal torneio europeu. O Chelsea, no entanto, joga no domingo contra o West Ham, em casa, e pode encurtar essa distância.

A partida marcou a volta de Harry Kane ao time titular do Tottenham. O jogador se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo sofrida em 11 de março, em duelo contra o Bournemouth. No final de semana passado, ele esteve em campo por um minuto no clássico com o Chelsea, quando o Tottenham venceu o rival por 3 a 1, no estádio Stamford Bridge.

Os gols da partida deste sábado saíram no segundo tempo. Eriksen marcou os dois gols do Tottenham. Ele abriu o marcador aos 12. O Stoke City reagiu e chegou ao empate cinco minutos mais tarde com Diouf.

O Tottenham não se abateu, foi à frente e quase que Kane fez o gol da vitória. Eriksen cobrou falta da intermediária, o camisa 10 do Tottenham tentou desviar de cabeça, mas não chegou a encostar na bola. O goleiro adversário, no entanto, se atrapalhou e deixou a bola passar para as redes.

O Tottenham volta a campo pelo Inglês no dia 14, quando terá pela frente o Manchester City. O adversário lidera com folga a competição e tem a oportunidade de erguer o troféu ainda neste sábado, com seis rodadas de antecedência. Para isso precisa vencer o clássico contra o Manchester United, às 13h30, em casa. O Stoke City visita o West Ham no dia 16.

Também neste sábado, o Newcastle bateu o Leicester por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Burnley sobre o Watford. O Bournemouth ficou no empate por 2 a 2 com o Crystal Palace, o Brighton & Hove Albion ficou no 1 a 1 com o Huddersfield e o West Bromwich também ficou no 1 a 1 com o Swansea.