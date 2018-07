Tottenham vence Sunderland de virada e passa Chelsea

O ganês Asamoah Gyan, um dos destaques da Copa do Mundo da África do Sul, abriu o placar para o time da casa aos 10 minutos da primeira etapa em Sunderland. O Tottenham só conseguiu o empate a dois minutos do intervalo. Dawson marcou. A virada veio aos 11 minutos do segundo tempo, com Kranjcar.

O Tottenham agora tem 47 pontos, dois a menos que o Manchester City, terceiro colocado, mas que fez uma partida a mais. O Chelsea vem com 44 e um jogo a menos, logo atrás. O time de Drogba entra em campo na segunda-feira, fechando a rodada, contra o Fulham.