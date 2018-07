Tottenham vence Sunderland e assume 3º lugar no Inglês

O Tottenham assumiu, mesmo que provisoriamente, a terceira colocação no Campeonato Inglês ao vencer neste sábado, fora de casa, o Sunderland por 2 a 1, no Stadium of Light, na abertura da 20ª rodada da competição. O triunfo do time londrino foi garantido apenas no segundo tempo, com uma virada.

Esta foi a sexta vitória do Tottenham nas últimas oito partidas. Com isso, a equipe chegou ao 36 pontos, na terceira colocação no Campeonato Inglês, com um ponto a mais do que o Chelsea, que disputou dois jogos a menos e entrará em campo no domingo, quando enfrentará o Everton, fora de casa.

Embalado pela vitória sobre o Manchester City na última quarta-feira, o Sunderland abriu o placar da partida aos 40 minutos do primeiro tempo, com John O''Shea, de cabeça, após cruzamento e bate-rebate na grande área. O Tottenham, porém, reagiu logo no começo do segundo tempo. Aos três minutos, Carlos Cuellas marcou contra após tentar cortar um cruzamento.

O gol da vitória saiu aos sete minutos em nova jogada de sorte. Aaron Lennon tentou o passe, a bola bateu em um defensor e voltou para ele, que driblou o oponente e finalizou para marcar um belo gol e definir o triunfo da equipe visitante.