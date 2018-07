Tottenham vence Swansea e assume 4º lugar no Inglês

O Tottenham conseguiu uma importante vitória na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, a equipe teve dificuldades, mas mesmo assim conseguiu vencer o Swansea City por 1 a 0, no White Hart Lane, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, assumiu a quarta colocação no torneio nacional.

O triunfo deste domingo deixou o Tottenham com 29 pontos, o que o levou a ultrapassar o Everton. A equipe está com a mesma pontuação do Chelsea, que tem um jogo a menos e leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Swansea permanece com 23 pontos, na zona intermediária da classificação, em 10º lugar.

O gol da vitória do Tottenham neste domingo saiu apenas no segundo tempo. Aos 30 minutos, Kyle Walker cobrou falta e Jan Vertonghen tocou para as redes para definir o triunfo da equipe da casa.