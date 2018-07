Tottenham vence Watford e avança na Copa da Inglaterra

Diante do 18º colocado da segunda divisão inglesa, o Tottenham sofreu no primeiro tempo e só abriu o placar aos 42 minutos. O holandês Rafael van der Vaart recebeu passe no meio de campo, avançou com a bola e bateu no canto esquerdo, sem chance para o goleiro adversário.

No segundo tempo, o Watford pressionou, mas esbarrou na própria deficiência técnica e acabou eliminado da competição. Depois de conseguir a vaga, o time londrino volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrentará o Swansea, em casa, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

EVERTON AVANÇA - Quem também garantiu vaga na fase seguinte da Copa da Inglaterra foi o Everton. A equipe recebeu o Fulham nesta sexta-feira, saiu perdendo, mas conseguiu a virada e a classificação ao vencer por 2 a 1.

Mesmo atuando fora de casa, o Fulham não se intimidou e saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo, em pênalti cobrado por Danny Murphy. Aos 27, o Everton chegou ao empate, com Stracqualursi. Somente no segundo tempo, no entanto, os anfitriões conseguiram a classificação, com gol do belga Fellaini, aos 28 minutos.