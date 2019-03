Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo na TV e horário do jogo

Tottenham e Arsenal fazem neste sábado, às 9h30 (de Brasília), em Wembley, um confronto direto de duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela do Campeonato Inglês, que chega em sua 29ª rodada. As duas equipes buscam se aproximar de Liverpool e Manchester City e ainda deixar o United mais distante.

Onde assistir Tottenham x Arsenal ao vivo?

Tottenham x Arsenal vai ter transmissão do canal ESPN Brasil e ainda transmissão em tempo real do Estado. O Tottenham entra em campo com a vantagem de estar na terceira colocação, com 60 pontos, enquanto o Arsenal aparece logo abaixo, com 56, ambos dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

As duas equipes entram em campo pensando nos compromissos do meio da semana, quando farão jogos importantes em competições internacionais. O Tottenham vai enfrentar o Borussia Dortmund na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, os ingleses derrotaram os alemães por 3 a 0. Já o Arsenal enfrenta na quinta-feira o Rennes, na França, pela primeira rodada das oitavas de final da Liga Europa.

Na última rodada do Inglês, o Tottenham perdeu em casa para o Chelsea por 2 a 0, enquanto o Arsenal goleou o Bournemouth por 4 a 1.