Tottenham x Borussia: onde assistir ao vivo a partida pela Liga dos Campeões

Na briga pela classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões, Tottenham e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Wembley, em Londres, pelo jogo de ida da competição europeia.

Onde assistir Tottenham x Borussia?

Tottenham x Borussia terá transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo e ainda acompanhamento em tempo real do Estado. O confronto da volta está marcado para o dia 5 de março, no estádio Westfalenstadion, em Dortmund.

Na fase anterior, o Tottenham ficou em segundo no Grupo B, com oito pontos. O Barcelona foi o líder, com 14, enquanto Internazionale, com oito, e PSV, com dois, completaram o grupo. Já o Borussia terminou como líder do Grupo A, com 13 pontos. Os alemães foram seguidos por Atlético de Madrid (13), Brugge (6) e Monaco (1).

Em suas ligas nacionais, ingleses e alemães fazem boa campanha. O Tottenham vem de vitória em casa por 3 a 1 sobre o Leicester e ocupa a terceira posição no Campeonato Inglês. O Borussia, também em casa, ficou no 3 a 3 contra o Hoffenheim, e está na primeiro colocação do Campeonato Alemão.