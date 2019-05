Tottenham x Liverpool: onde assistir ao vivo a final da Liga dos Campeões

Tottenham e Liverpool fazem neste sábado, às 16h (horário de Brasília), a grande final da Liga dos Campeões da Europa 2018/2019 no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético Madrid. Esta será a quinta decisão da maior competição de clubes da europa na Espanha. Todas as outras foram no Santiago Bernabéu, do Real Madrid.

Transmissão de Tottenham x Liverpool

Tottenham x Liverpool terá transmissão ao vivo pelos canais TNT, Facebook da Esporte Interativo e EI Plus. O jogo também terá minuto a minuto do Estado.

Tottenham x Liverpool: escalação

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Danny Rose; Sissoko, Dele Alli, Eriksen; Lucas, Son e Harry Kane.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané e Roberto Firmino.

Pelo oitavo ano consecutivo, a final também será exibida em salas de cinema de todo o país. Serão 189 salas, que vão transmitir o jogo por meio da tecnologia Cinelive, em redes como Cinemark, Cinépolis, Kinoplex e UCI. Alguns locais inusitados pelo Brasil também terão telões exibindo a partida, entre eles, a estação Paraíso do Metrô, em São Paulo, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Centro Comercial Boulevard, em Brasília.

O Tottenham busca seu primeiro título da Liga dos Campeões embalado pela classificação heroica conquistada contra o Ajax, graças aos três gols marcados pelo brasileiro Lucas Moura. O técnico Mauricio Pochettino ganhou um reforço especial para o confronto inglês: Harry Kane. Entretanto, o treinador adota mistério e prefere não confirmar a presença do jogador. Artilheiro do time nas últimas temporadas, o jogador estava machucado desde o início de abril, quando sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo esquerdo.

Já o Liverpool tem uma chance de se recuperar do vice-campeonato da última temporada, quando perdeu para o Real Madrid por 3 a 1. Campeão em 1977, 1978, 1981, 1984 e 2005, a equipe da terra dos Beatles busca seu sexto título no torneio. Os comandados de Jürgen Klopp garantiram lugar na decisão depois de eliminarem o poderoso Barcelona com um 4 a 0, no Anfield. Depois de ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo em 2018, após falta de Sergio Ramos, Salah espera ter melhor sorte este ano.