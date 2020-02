Tottenham x Manchester City: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo pela 25.ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada às 13h30 (horário de Brasília) no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O torcedor pode assistir ao vivo pelo canal ESPN Brasil, que também fará transmissão online pelo Watch ESPN.

O Estado vai fazer tempo real da partida. Sob o comando do técnico português José Mourinho, o Tottenham briga por um lugar dentro da zona de classificação às competições europeias. Neste momento está fora, na sexta colocação com 34 pontos. Na rodada anterior, derrotou o Norwich por 2 a 1, em Londres.

O Manchester City está em situação melhor na tabela de classificação. O clube comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola ocupa a segunda colocação com 51 pontos e tem larga vantagem para o quinto colocado Manchester United na luta por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas está bem longe do título, já que está 19 pontos atrás do líder Liverpool.