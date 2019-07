Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo ao amistoso

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, às 8h30 (de Brasília), no estádio Hongkou, em Xangai, na China, pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso de pré-temporada.

Tottenham x Manchester United terá transmissão ao vivo pela Record News.

Até agora, o Manchester United tem três vitórias na pré-temporada, contra o Perth Glory, da Austrália, por 2 a 0, contra o Leeds United por 4 a 0 e contra a Inter de Milão por 1 a 0. A equipe trouxe o lateral-direito Wan Bissaka, do Crystal Palace e o atacante Daniel James, ex-Swansea, na janela.

Já o Tottenham jogou apenas contra a Juventus, e venceu por 3 a 2 com direito a um gol antológico de Harry Kane do meio de campo. Depois de dois períodos de transferência sem contratar ninguém por opção própria, o clube finalmente abriu a carteira e trouxe o meiocampista Ndombele, destaque do Lyon.