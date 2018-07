Totti bate recorde com gol e garante empate contra Manchester City

Prestes a completar 38 anos - faz aniversário no sábado -, Francesco Totti se tornou nesta terça-feira o jogador mais velho a marcar um gol na Liga dos Campeões da Europa. Grande ídolo da Roma, ele garantiu o empate por 1 a 1 com o Manchester City, na Inglaterra, pela segunda rodada do Grupo E da competição.

Antes, o recorde pertencia ao meia galês Ryan Giggs, que fez um gol pelo Manchester United quando tinha 37 anos e nove meses - foi em setembro de 2011, diante do Benfica. Agora, o astro italiano Totti é o recordista. E ainda foi com um golaço, após um toque de classe na saída do goleiro Hart em Manchester.

O empate fora de casa foi excelente para a Roma, que aparece em segundo lugar no Grupo B, agora com quatro pontos - a liderança é do Bayern de Munique, que manteve aproveitamento 100% um pouco mais cedo, ao ganhar do lanterna CSKA Moscou por 1 a 0, na Rússia. Já o Manchester City está em terceiro, com um.

Como vinha de derrota para o Bayern na estreia, o time inglês precisava muito da vitória nesta terça-feira. Contando com o brasileiro Fernandinho entre os titulares, os donos da casa até que saíram na frente, com o gol do atacante argentino Agüero cobrando pênalti logo aos quatro minutos. Mas levaram o empate.

Depois do gol de Totti aos 23 minutos do primeiro tempo, a Roma soube segurar o placar e arrancou o empate em Manchester. Assim, confirma seu ótimo começo de temporada: lidera o Campeonato Italiano com 100% de aproveitamento e vinha de goleada por 5 a 1 sobre o CSKA Moscou na estreia na Liga dos Campeões.