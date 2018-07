Totti brilha, Roma vence e assume 5.º lugar do Italiano

O duelo disputado no Estádio Olímpico de Roma, que foi palco de um dos dois jogos deste sábado pela 16.ª rodada da competição, viu Totti em noite inspirada. O camisa 10 de 36 anos de idade começou a brilhar logo aos 7 minutos. Ele cobrou falta precisa da esquerda para Panagiotto, que cabeceou para o chão. A bola quicou, encobriu o goleiro e encontrou Tachtsidis. Na linha do gol vazio, o grego só testou para as redes.

Aos 14 minutos, porém, o argentino Roncaglia empatou para a Fiorentina, também em um lance originado por uma cobrança de falta, sendo que a zaga da Roma errou ao tentar fazer a linha de impedimento e deixou o ex-jogador do Boca Juniors sozinho para tocar para o gol.

Logo aos 19 minutos, porém, Totti colocou de novo a Roma na frente. Após boa tabela com Destro, o meia-atacante driblou um defensor com facilidade e tocou com categoria para as redes. E, nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, o ídolo romano iniciou boa jogada pela esquerda e arriscou forte chute de longa distância e contou com certa colaboração do goleiro adversário para abrir 3 a 1 no placar.

Na etapa final, logo no primeiro minuto, El Hamdaoui descontou para a Fiorentina ao completar de cabeça um cruzamento da esquerda. E, após o gol, o time visitante teve chances de empatar, mas não soube aproveitá-las e acabou castigada aos 44 minutos, quando Totti recebeu pelo lado esquerdo da área e deu passe preciso para Pablo Osvaldo entrar batendo de primeira e fazer 4 a 2.

Na outra partida disputada neste sábado pelo Campeonato Italiano, a Atalanta derrotou o Parma por 2 a 1, em casa, e chegou aos 21 pontos, na oitava posição da tabela. A mesma pontuação tem o Milan, sétimo colocado, que neste domingo enfrentará o Torino, longe de seus domínios.

German Denis e Federico Peluso abriram 2 a 0 para a Atalanta já no primeiro tempo, no qual o brasileiro Amauri ainda acabou descontando o placar para o Parma, que com o resultado foi ultrapassado pelo próprio rival e ficou na nona colocação, com 20 pontos ganhos.