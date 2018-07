Totti comemora 'recorde mais bonito' e lamenta empate O capitão Francesco Totti alcançou mais um recorde na sua gloriosa passagem pela Roma na última segunda-feira. O jogador igualou as marcas de Dino Costa e Marco Delvecchio como maior artilheiro do clube no clássico com a Lazio, com nove gols, ao converter um pênalti e empatar o jogo, disputado no Estádio Olímpico, em 1 a 1. Apesar de ter classificado o seu feito como o "recorde mais bonito", o ídolo da Roma lamentou que a sua equipe não tenha vencido.