Totti é multado por provocar torcedores da Lazio

No final do confronto, Totti se dirigiu aos torcedores adversários e apontou o polegar para baixo. A Lazio está apenas na 16.ª colocação do Campeonato Italiano, lutando para não cair para a segunda divisão. Assim, o gesto do jogador seria uma provocação contra o risco de rebaixamento do rival.

O clássico de domingo ainda rendeu multa para dois jogadores da Lazio, também envolvidos em confusão ao término da partida. Mauro Zárate terá de pagar 8 mil euros, enquanto Roberto Baronio foi penalizado em 5 mil euros.