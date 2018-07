Totti faz dois, atinge marca histórica e Roma goleia

E a vitória deste sábado teve sabor especial para o capitão e ídolo Totti. O jogador marcou os dois primeiros gols do confronto e atingiu mais uma marca histórica em seu país. Ao chegar a 211 ao total com a camisa da Roma na Série A do Italiano, ele quebrou a marca que pertencia a Gunnar Nordahl''s, que nos 50 chegou a 210 gols pelo Milan e era o maior artilheiro por um só clube na história da competição, feito que agora pertence ao meia-atacante da Roma.

O primeiro gol de Totti neste sábado saiu logo aos 40 segundos de partida, na qual ele ampliou o placar para 2 a 0 já aos oito minutos. E o início romano foi tão avassalador que, no minuto seguinte, Borini abriu 3 a 0 para a equipe da casa.

Na etapa final, o Cesena descontou aos 12 minutos, com um gol do brasileiro Eder, mas o seu compatriota Juan, zagueiro titular do Brasil nas Copas de 2006 e 2010, voltou a deixar a Roma com três gols de vantagem quatro minutos depois. E, aos 25, Pjanic decretou o 5 a 1.

O jogo entre Roma e Cesena, que segue encabeçando a zona de rebaixamento, com 15 pontos, abriu a 19.ª rodada do Campeonato Italiano. Este sábado ainda contará com o confronto entre Atalanta e a líder Juventus, que tentará ampliar a sua vantagem atuando fora de casa.