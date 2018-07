Totti indica que está na última temporada pela Roma

Ao ser questionado pelo apresentador da festa quantas camisas da Roma ele já vestiu desde as categorias de base, Totti deu a deixa. "Muitas, mas esta é a última", disse o meia, deixando constrangido o interlocutor.

Maior jogador da história da Roma, Totti chegou ao clube em 1989, ainda com 13 anos. Ele estreou como profissional aos 16, numa partida em março de 1993, completando assim mais de duas décadas defendendo as cores da equipe. Desde 1995 ele é titular chegando a quase 700 jogos oficiais pelo clube.

Apesar da piora na sua condição física por conta da idade, Totti fez 34 jogos no último Campeonato Italiano, sendo 33 deles como titular - a competição tem 38 rodadas. Com contrato só até junho do ano que vem, pode decidir se aposentar ou ganhar dinheiro em novos mercados, como fez Alessandro Del Piero, por exemplo. O craque que fez história com a camisa da Juventus hoje joga na Austrália.