Totti marca pela 20ª temporada seguida e Roma vence no Campeonato Italiano

ROMA - Francesco Totti não cansa de acumular grandes feitos. Nesta segunda-feira, um dia depois de a imprensa italiana revelar que ele já teria assinado contrato para jogar até 2016 pela Roma, o jogador de 36 anos marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Parma, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Assim, chegou a 20 temporadas seguidas marcando gols na competição.

Também nesta segunda-feira, Totti fez seu 538º jogo no Campeonato Italiano, se tornando o sétimo jogador a atuar em mais partidas. Ele ultrapassou exatamente Silvio Piola, ídolo italiano que jogou por 25 temporadas entre as décadas de 1920 e 1950 e que é o maior artilheiro da história do país, com 274 gols. Totti é o segundo da lista, agora com 228.

O ídolo máximo da Roma fez o segundo gol da vitória da equipe nesta segunda. Biabiany, de cabeça, abriu o placar para o Parma no Ennio Tardini. Florenzi, aos 2 minutos da etapa final, pegou bonito na bola para empatar. O gol de Totti foi polêmico. Ele recebeu bem atrás da zaga, mas na mesma linha que o lateral-esquerdo do Parma. Toda a zaga ficou pedindo impedimento enquanto ele parava a bola na frente do goleiro Mirante e fazia graça antes de escolher o canto. No finalzinho, Strootman ainda fez o terceiro, de pênalti - Totti havia sido substituído.

Com a vitória no jogo que fechou a terceira rodada, o Roma subiu para a vice-liderança, com nove pontos, empatado com o Napoli, mas atrás pelo critério de gols marcados (nove contra oito). O Parma é só o 16º, com um ponto apenas.