Totti marca, Roma triunfa e joga pressão em cima da Juventus

A idade parece não chegar para Francesco Totti. Aos 38 anos, o craque se aproxima dos 300 gols com a camisa da Roma. Agora faltam só sete porque, neste sábado, ele marcou, de pênalti, o terceiro gol da equipe da capital nos 3 a 0 sobre o Chievo, no Estádio Olímpico, na abertura da sétima rodada do Campeonato Italiano.

Com Maicon no time titular, a Roma abriu o placar aos 4 minutos. Pjanic desceu pela direita e cruzou. Destro se antecipou à zaga e fez de cabeça. Depois, aos 25, Totti mostrou toda sua classe. Num lançamento que atravessou mais da metade do campo, deixou Pjanic na cara do goleiro para fazer 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, Totti cobrou pênalti com maestria e anotou o terceiro da Roma. Com 293 gols pelo clube, deixou o campo ovacionado na segunda etapa. Sob o comando dele, a equipe da capital chegou aos 18 pontos, empatada na primeira colocação com a Juventus, que joga ainda neste sábado: pega o Sassuolo, fora de casa. O Chievo é o 16.º, com quatro pontos, apenas.