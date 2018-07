Totti volta à Roma após oito semanas afastado

ROMA - O capitão da Roma, Francesco Totti, pode voltar ao Campeonato Italiano neste domingo, contra a Fiorentina, após oito semanas machucado. O meia de 37 anos foi relacionado, mas a imprensa italiana avalia que ele vai começar no banco.

Totti está afastado desde outubro por causa de uma lesão na coxa e, na sua ausência, o time de Rudi Garcia, que está a seis pontos da líder Juventus, fez apenas cinco gols em seis jogos. O melhor time do começo do Campeonato Italiano continua invicto, mas empatou as últimas quatro partidas e deixou a Juventus assumir a liderança.