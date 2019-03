Toulouse x PSG: como assistir ao vivo ao jogo do Francês

O Paris Saint-Germain visita o Toulouse neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Toulouse. O confronto será válido pela 30.ª rodada do Campeonato Francês.

Toulouse x PSG terá transmissão do canal online DAZN. O time parisiense é o líder disparado da competição, com 77 pontos, 20 a mais que o segundo colocado Lille, que ainda tem um jogo a mais. Já o Toulouse ocupa apenas a 14.ª posição, com 32, sem grandes pretensões no restante do campeonato.

O Toulouse vive péssima fase e venceu somente duas vezes pelo Campeonato Francês este ano, em 11 partidas disputadas. A equipe vem de empate com o Nice, fora de casa, e há três rodadas levou uma goleada de 5 a 1 para o Lyon.

Já o PSG tem passeado no Francês. Se ainda se recupera da traumática queda para o Manchester United na Liga dos Campeões, tem apenas uma derrota no Campeonato Nacional, para o Lyon, há quase dois meses. De lá para cá, são sete vitórias seguidas, sendo a última diante do Olympique de Marselha, por 3 a 1.