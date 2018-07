Tour da Taça leva troféu da Copa do Mundo à Argentina

BUENOS AIRES - Depois de passear pela África, boa parte da Ásia e Oceania, a taça da Copa do Mundo chegou na América do Sul. O primeiro destino foi o Chile, onde passou três dias, e logo o troféu seguiu para a Argentina, localização atual. A taça volta a viajar amanhã, dessa vez para o Uruguai.

País natal de um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Lionel Messi, a Argentina ganhou a Copa do Mundo duas vezes: a primeira foi comemorada em território nacional, na edição de 1978, e a segunda em 1986, no México. Para o técnico Alejandro Sabella, Messi é a chave para levar a Argentina a conquistar o tricampeonato.

A Argentina chega à Copa como forte candidata ao título. Classificada em primeiro lugar nas Eliminatórias da América do Sul, a seleção encerrou a competição com 32 pontos acumulados e um saldo de 20 gols.