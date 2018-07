Tour da Taça leva troféu da Copa do Mundo até Istambul

ISTAMBUL - A capital da Turquia recebeu nesta quarta-feira a taça da Copa do Mundo, numa iniciativa promovida por um dos patrocinadores da Copa do Mundo. O objeto de maior desejo do mundo do futebol está viajando pelo mundo desde setembro e já passou por mais de 80 países, sendo recebida por chefes de estado e ídolos locais. Em Istambul, a taça ficou exposta na filial da patrocinadora da Copa e depois passou em alguns campos de futebol.

Afiliada à Fifa desde 1923, a seleção da TUrquia conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo apenas em duas ocasiões: em 1954, na Suíça, e em 2002, no Japão. Para o Mundial deste ano, a Turquia não conseguiu garantir sua passagem para o Brasil. Classificada em quarto lugar na primeira fase das Eliminatórias, o país viu sua chance de disputar outra Copa ir por água abaixo.

O próximo destino da taça é a Suécia, onde ela fica até o dia 2 de março. O troféu chega o Brasil em abril, quando visitará as capitais do País.