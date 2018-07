Tour pelo Morumbi tem Ceni de guia e visita ao quarto onde ele morou

O recém-aposentado Rogério Ceni vai virar uma espécie de "guia turístico" do Morumbi nos próximos dias. O ex-goleiro do São Paulo é quem vai receber os torcedores na visita ao estádio, em programação de 1h30 com visita ao vestiário, campo, tribunas e até no quarto onde Ceni morou quando estava nas categorias de base. Apenas 300 são-paulinos vão ter essa oportunidade e cada um pagou R$ 558.

O tour com Rogério Ceni integra a programação de eventos do São Paulo para o adeus do jogador de 42 anos. A principal celebração será na noite de sexta-feira, com o jogo de despedida no Morumbi entre os campeões mundiais de 2005 contra a equipe bicampeã do Mundo em 1992 e 1993. No dia seguinte, sábado e domingo, o ex-goleiro vai disputar quatro partidas com torcedores.

A visitação ao estádio com Rogério Ceni será dividida em três datas. A primeira delas é nesta terça-feira. Depois, uma nova turma vai fazer o passeio na quarta e a terceira, no dia 15. O clube vendeu todos os pacotes em apenas duas horas, apesar de os valores serem quase 20 vezes mais maiores do que o tour tradicional, que custa R$ 30.

Ceni vai contar histórias do estádio, apresentar as instalações e relembrar os primeiros anos de São Paulo, quando morou no alojamento localizado sob as arquibancadas do Morumbi. O quarto onde o ex-goleiro morou no começo da década de 1990 ainda existe.

Para o jogo de sexta-feira, os torcedores vão ter a oportunidade de se sentar no setor VIP, situado ao lado do gramado. No local o clube vai colocar 131 cadeiras, número em referência aos gols do goleiro na carreira. Cada uma custa R$ 1.780 e cerca de 70 já foram vendidas. Os assentos terão uma placa com o número, adversário e data de um dos gols marcados por Ceni. A agência de turismo do São Paulo, a Passaporte FC, é quem cuida da comercialização das cadeiras.

O valor dá direito a frequentar um camarote, com bebida e comida inclusas, onde o são-paulino vai participar do leilão de luvas autografadas e ter a companhia de ídolos como Dario Pereyra e Oscar. O camarote tem a capacidade para receber até 300 pessoas, com o preço de R$ 680.

No dois dias seguintes à partida de despedida, Ceni voltará ao Morumbi. O compromisso será com torcedores, em quatro partidas entre sábado e domingo. Os pacotes já foram vendidos e cada torcedor pagou R$ 4.980 pelo direito de atuar com o ex-goleiro, que vai jogar na linha e se revezar entre as equipes. O mesmo formado do evento foi realizado em junho.