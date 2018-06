Trabalho de Jair Ventura no Santos já acerta a defesa

Em pouco mais de um mês de trabalho no Santos, o técnico Jair Ventura mostra que o setor defensivo apresenta um bom desempenho. "Não tomamos gols há dois jogos e não perdemos há quatro. Temos de ter equilíbrio e acreditar no planejamento", disse o treinador, orgulhoso, após a vitória no clássico sobre o São Paulo, por 1 a 0, domingo à tarde, no Morumbi.

+ Jair Ventura exalta Gabriel após clássico: 'Salva a vida do treinador'

Jair afirmou que o Santos não é dependente de um só jogador. No caso, Gabriel Barbosa. "A gente conseguiu neutralizar a equipe do São Paulo. Foi um jogo muito equilibrado. Mostra a força do grupo, da base. Suportamos a pressão. Ficou evidente isso."

O treinador santista revelou que não adotou os contra-ataques como opção de jogo para o clássico. "Entramos desde o início com uma marcação alta, em cima da saída de bola do São Paulo. Para o time fazer isso, é preciso ter um posicionamento correto para não se expor."

Jair ficou feliz também com a postura do time, que, segundo ele, superou momentos difíceis durante o jogo. "Após o gol, o São Paulo foi mais para cima. O nosso time deu uma mudança, uma situação que não tínhamos feito. Fizemos duas linhas de quatro. Soubemos marcar e tivemos chances na transição."

Com 14 pontos, o Santos lidera o Grupo D do Campeonato Paulista. Seu próximo adversário será o Santo André, domingo, às 19h30, na Vila Belmiro.

Bruno Henrique, que sofreu cinco lesões no olho direito durante o jogo de estreia no Paulistão diante do Linense, pode realizar os primeiros treinos com bola esta semana. Ele não atua desde 17 de janeiro.