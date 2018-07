Tradição ajuda, mas não ganha jogo A tradição, os números, a trajetória histórica, a condição de organizador – tudo, ou quase, aponta para o Brasil como favorito no duelo com o Chile. Também considero a turma de Felipão em condições de superar, hoje, o quarto obstáculo no caminho para o hexacampeonato. Questão de bom senso, obviedade e passionalismo zero.