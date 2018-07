Tradição do Grêmio faz Luxemburgo manter esperanças A derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, em casa, na última quarta-feira, tornou a classificação à decisão da Copa do Brasil uma tarefa ainda mais complicada para o Grêmio. Mesmo com a dificuldade, o técnico Vanderlei Luxemburgo não jogou a toalha e aposta na tradição do clube para reverter a situação no confronto de volta, em Barueri, no próximo dia 21.