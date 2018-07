Tragédia da Chapecoense também é de Medellín

O departamento colombiano de Antioquia e sua capital, Medellín, sentem como sua a dor causada pelo acidente da noite de segunda-feira no município de La Unión, situado a uma hora e meia de carro de Medellín. Há seis sobreviventes, atendidos em hospitais da região. Os corpos das vítimas foram levados para identificação a um espaço especialmente adaptado.

Associando-se à dor das famílias, o governo do departamento decretou dois dias de luto e determinou que as bandeiras nas fachadas dos edifícios públicos sejam hasteadas a meio mastro. As hasteadas no interior dos prédios levarão uma faixa negra.

Em Medellín foram suspensos os atos públicos. A prefeitura convidou a população a assistir a uma cerimônia em homenagem às vítimas nesta quarta-feira, às 6h45, no estádio Atanasio Girardot. Os participantes devem levar velas, flores e vestir-se de branco.

Dentro do luto determinado pelo governo de Antioquia, a prefeitura de Medellín também suspendeu a inauguração da iluminação pública de Natal. Em seu comunicado, a administração acentuou que “Medellín manifesta seu apoio ao povo brasileiro e ratifica seu compromisso de acompanhar os familiares dos falecidos nas fases seguintes de identificação e repatriação dos corpos”.

Autoridades colombianas, entre elas o ministro dos Transportes, Eduardo Rojas Giraldo, acompanham am no local do acidente os trabalhos de resgate. Rojas Giraldo informou que, para acelerar as investigações, convidou os ministros dos Transportes do Brasil e da Bolívia para uma ação conjunta.