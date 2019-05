'Tragédia' e 'Milagre': veja como repercutiu a vitória do Liverpool sobre o Barcelona

A classificação do Liverpool para a decisão da Liga dos Campeões, após derrotar o Barcelona por 4 a 0, nesta terça-feira, contou a cobertura bem distinta da imprensa inglesa e da espanhola. Com adjetivos e frases de efeitos e cheias de exageros, o mundo se dividiu entre "tragédia" e "milagre" em relação ao que aconteceu na partida disputada em Londres.

O jornal espanhol Sport foi taxativo e decretou: "O maior vexame da história" com direito a uma coluna com o título: "A Champions é grande demais para Valverde", creditando ao treinador a eliminação do Barcelona.

O Marca, também da Espanha, foi na linha do "Fracasso Histórico" e lembrou que o Liverpool estava desfalcado, o Barça já havia sido campeão Espanhol, o Real Madrid estava fora, dentre outras coisas.

O espanhol AS deu como manchete: "Trovão em Anfield", estádio onde foi realizada a partida.

No lado oposto, os ingleses eram só alegria e exploraram o termo milagre e suas variáveis. O The Daily Telegraph intitulou: "Milagre de Mercy"

The Mirror: "O milagre de Anfield"

The Sun resumiu: "Inacreditável"