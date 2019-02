Relembre passo a passo a tragédia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo

O que era para ser um dia tranquilo e de planejamento sobre o que fariam no final de semana, se tornou uma tragédia para 10 jovens que aspiravam o estrelato no futebol, como seus três amigos que conseguiram escapar do incêndio no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Na sexta-feira de manhã, por volta das 5h30 a notícia começou a circular e rapidamente comoveu o mundo.

O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, nesta sexta-feira, no Rio, colocou um prematuro ponto final em dez promissoras carreiras no futebol. Jovens de 14 a 16 anos de cinco Estados do Brasil moravam em contêineres, longe das suas famílias, mas ainda assim estavam realizados - jogavam em um grande clube do futebol brasileiro e sonhavam com o estrelato profissional.

1º Incêndio no CT do Flamengo

Um incêndio no CT do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, nas primeiras horas da manhã do dia 8 de fevereiro, causou a morte de dez pessoas e mais três ficaram feridas. Morreram: Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Gedson Santos, Áthila Paixão, Christian Esmério, Rykelmo Viana, Jorge Eduardo dos Santos e Samuel Thomas. Ficaram feridos os jovens Jhonata Cruz Ventura, Cauan Emanuel Gomes Nunes e Francisco Dyogo Bento Alves.

2º Futebol de luto

Poucas horas após o acidente, a Federação Carioca já anunciou o adiamento das duas semifinais da Taça Guanabara que seria realizadas no final de semana. Flamengo x Fluminense passou de sábado para esta quinta-feira, enquanto Vasco x Resende passou de domingo para quarta-feira.

Jornalistas do Estadão Esportes comentam bastidores da cobertura sobre a tragédia do Flamengo pic.twitter.com/NZ1LSBsDZY — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) 11 de fevereiro de 2019

3º Homenagens em todo o mundo

A confirmação da tragédia e do acidente deu início a uma série de homenagens de clubes e esportivas em todo o Brasil e no exterior. Nas redes sociais, a maioria dos principais clubes do País se manifestou, assim como jogadores e ex-jogadores do Flamengo, como Zico, Gabigol e Lucas Paquetá. No sábado, as homenagens durante as partidas dos estaduais continuaram. Técnicos de futebol também se solidarizam com o Flamengo e as famílias dos atletas, casos, por exemplo, de Abel Braga, Levir Culpi, Odair Hellmann e Renato Gaúcho. Até o rei Pelé também se manifestou, assim como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

4º Adeus aos jovens talentos

No sábado, o zagueiro Arthur Vinícius foi a primeira vítima do incêndio no Ninho do Urubu a ser enterrada no sábado. O corpo do goleiro Christian Esmério, de 15 anos, um dos dez mortos no incêndio no CT do Flamengo, foi sepultado por volta do meio-dia de domingo sob forte comoção. O enterro levou pelo menos duas centenas de pessoas ao cemitério do Irajá, na zona norte do Rio. Antes de ser sepultado, a pedido do pai do jogador, foi cantado o hino do clube rubro-negro. Christian era uma das principais promessas do time e já havia tido passagem pela seleção brasileira de base. Um ônibus com amigos do jogador foi até o cemitério para que eles pudessem prestar as últimas homenagens. Boa parte dos presentes trajava camisas do clube.

5º Investigação sobre a tragédia

Pouco depois da morte dos garotos, já deu início a uma intensa investigação por parte das mais variadas autoridades. A Secretaria da Fazenda diz que o Flamengo pagou 10 de 31 multas por irregularidades no Centro de Treinamento. Foi revelado também que o projeto original do CT determinava que o espaço onde ficava os contêineres que serviam como alojamento para os garotos, deveriam ter apenas um jardim e um estacionamento. Uma das vítimas do incêndio, contou à Polícia que havia "gambiarra" nos ar condicionado.

6º Sobrevivente deixa o hospital

O jovem Cauan Emanuel, um dos três sobreviventes da tragédia, teve alta nesta terça-feira. Jhonatan, que teve 35% do corpo queimado, continua internado, mas apresentou melhora na saúde.