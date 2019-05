Trail Blazers ganham fora de casa e empatam semifinal do Oeste contra os Nuggets

Como esperado antes do início da série, o equilíbrio é a tônica do confronto entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Na noite de quarta-feira, no segundo jogo no Colorado, a franquia do Oregon não se importou de jogar fora de casa e empatou o duelo por 1 a 1 com a vitória por 97 a 90. Agora serão duas partidas seguidas em Portland.

O destaque dos Blazers foi C.J McCollum, que anotou 20 pontos, sendo cestinha do duelo. Os armadores Damian Lillard (14 pontos) e Rodney Hood (15 pontos), os alas Al-Farouq Aminu ("double-double" com 11 pontos e 10 rebotes) e Zach Collins (10 pontos e seis rebotes), além do pivô Enes Kanter (15 pontos e nove rebotes) também tiveram bons números.

Pelo lado dos Nuggets, os destaques foram os armadores Jamal Murray (15 pontos e sete rebotes), Malik Beasley (13 pontos) e Gary Harris (12 pontos), o ala Paul Millsap ("double-double" com 14 pontos e 11 rebotes) e o pivô Nikola Jokic (outro "double-double" com 16 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências).

Em quadra, os Trail Blazers foram superiores no perímetro, convertendo nove arremessos de três pontos contra seis dos Nuggets, além de aproveitamento de 31% contra 20,7%. Já no garrafão, a vantagem foi do time de Denver, tanto nos rebotes (58 a 47, sendo 23 a sete nos ofensivos), quanto nos pontos dentro do garrafão (50 a 42).

A terceira partida da série será jogada nesta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), em Portland. O quarto jogo está marcado para domingo, às 21 horas. Já é garantido que teremos um quinto duelo, esse sendo disputado em Denver na próxima terça.

Nesta quinta-feira, os playoffs da NBA terão apenas um jogo. Na Filadélfia, o Philadelphia 76ers faz seu primeiro jogo em casa contra o Toronto Raptors tentando diminuir a desvantagem que tem por 2 a 0 na semifinal da Conferência Leste. O duelo está marcado para 21 horas.