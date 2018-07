Tranquila na Série A, Ponte acerta renovações pensando em 2016

Ferron, que tinha contrato só até dezembro, ampliou por todo o ano de 2016. O curioso é que ele chegou há dois meses, de maneira emergencial para cobrir a saída de Pablo, vendido ao Boudeaux, da França. Ele já era conhecido do clube, onde tinha completado mais de 140 jogos.

Outro que saiu do ostracismo para o sucesso foi Renato Chaves. Iniciou a competição na reserva, mas ganhou a vaga de Tiago Alves e se firmou como titular. Então, passou a ser um dos destaques do time no Brasileirão. Por conta de sua história, ganhou contrato de dois anos, até final de 2017.

O gerente de futebol, Gustavo Bueno, confirmou que os contratos de 18 jogadores do atual elenco terminam em dezembro e que os que interessarem serão procurados.