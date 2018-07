Tranquilidade e muita conversa no último treino do Corinthians

André Rigue/estadão.com.br

Os jogadores se preparam para o treino desta terça-feira no campo de General Severiano

RIO - O técnico Mano Menezes teve na tarde desta terça-feira uma boa conversa com os jogadores no último treino do Corinthians antes do duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Veja também:

Corinthians sabe da obrigação: ganhar a Libertadores

Correria por ingressos gera filas na Gávea e no estádio

Em General Severiano, campo do Botafogo, o treinador reuniu os jogadores para passar orientações (sem a presença da imprensa) e depois realizou um trabalho com bola (finalizações, passes e lançamentos) com os atletas (na frente de todos). Sobre a escalação, ele manteve mistério. A única certeza é que Júlio César jogará no gol ao lado de Felipe e Ronaldo retornará ao ataque.

Diferente do que era esperado, o Corinthians não encontrou problemas no Rio. Os jogadores se hospedaram num hotel em Copacabana, e o tão prometido protesto da torcida flamenguista contra o atacante Ronaldo não aconteceu.

O Estádio do Maracanã deve estar totalmente lotado para o confronto. São esperados mais de 67 mil torcedores.