Tranquilo após vitória, Atlético-MG 'respira' Newell's

BELO HORIZONTE - A vitória do Atlético Mineiro por 3 a 2 sobre o Criciúma, no domingo, foi conquistada pelos reservas e em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, mas trouxe motivação para o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Newell''s Old Boys, que será disputado nesta quarta-feira, no Independência.

Para o atacante Alecsandro, o triunfo traz confiança para os jogadores e os torcedores do Atlético-MG. "Hoje foi uma mostra do que vai ser na quarta-feira. O importante era vencer e a torcida cantou o que a gente queria ouvir, que ela acredita", disse o centroavante, autor de um dos gols do time diante do Criciúma.

"Estou muito feliz pelo gol. Foi o meu gol de número 80 no Brasileiro de pontos corridos e sou o 4º maior artilheiro desde que o Brasileiro é disputado nesse formato (o quinto, na verdade, atrás de Paulo Baier, Fred, Borges e Washington), mas o importante foi vencer e o nosso grupo mostrou que é forte", completou.

O goleiro Victor, um dos poucos titulares utilizados contra o Criciúma, destacou que o time ganhou tranquilidade com o resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco está definitivamente voltado para o duelo com o Newell?s, que venceu o jogo de ida das semifinais da Libertadores por 2 a 0.

"Valeu o espírito de todos e essa vitória nos dá tranquilidade para chegar na quarta-feira e buscar a classificação. Agora, a gente vai dormir Newell''s e respirar Newell?s. Todos com a cabeça focada nesse jogo que é o mais importante da carreira de muitos, inclusive da minha", disse.