Tranquilo, Bahia joga para decretar queda do Fluminense

SALVADOR - O Bahia enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, contando com o apoio da torcida. Com ingressos esgotados, o time tricolor baiano, livre da possibilidade de queda, poderá, no entanto, determinar o rebaixamento da equipe carioca para a segunda divisão.

Enquanto o Bahia já pensa no próximo ano, o Fluminense entra em campo precisando vencer, além de contar com o resultado de outros jogos para se manter na elite da competição. Com dores no tornozelo, o volante Hélder é dúvida e dificilmente reunirá condições de enfrentar o rival tricolor carioca. Outro que preocupa é o zagueiro Lucas Fonseca.

Recuperado de mais uma lesão muscular, retornou aos treinamentos no gramado nesta semana, mas por enquanto nada de contato com a bola - apenas exercício de recondicionamento físico. Além disso, o atacante Walysson ainda não foi liberado para treinar com bola. No entanto, a equipe poderá contar com os retornos do volante Feijão e do centroavante Obina, que estavam suspensos.