Tranquilo, Fabrício está pronto para ser titular no Fluminense

Já no Recife para a partida contra o Sport, neste domingo, na Arena Pernambuco, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não terá o meia Cícero, com uma lesão no púbis, e o zagueiro Guilherme Mattis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por goleada de 4 a 1 para a Chapecoense, em pleno estádio do Maracanã, no Rio.

Para a defesa, o técnico Cristóvão Borges tem à disposição o zagueiro Fabrício, que atuou pela última vez no dia 8 de novembro contra o Coritiba, fora de casa, quando entrou no lugar do machucado Elivélton, no fim do primeiro tempo.

Mesmo sabendo que não terá uma tarefa das mais fáceis, Fabrício sabe que precisa estar a postos a todo instante porque a oportunidade surge de repente. Caso entre em campo para enfrentar o Sport, garante que não medirá esforços para agarrar a chance. "Estou tranquilo e preparado, como sempre, sem dúvida de nada. No Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Temos como exemplo a última partida: a Chapecoense está brigando para não cair e nos surpreendeu jogando no Maracanã. Nós temos de estar prontos e com a atenção sempre no máximo porque não tem jogo fácil nesta competição", avisou.

A três jogos do fim do Brasileirão, o Fluminense ocupa a sétima colocação, com 57 pontos, quatro a menos do que o Atlético Mineiro, que está em quarto. Uma vitória sobre o Sport pode deixar o time carioca colado no G4 e Fabrício garante que o grupo está confiante na classificação para a Copa Libertadores.

"Nós acreditamos. Temos total consciência de que foi um jogo atípico contra a Chapecoense, mas o foco continua o mesmo. Vamos com tudo para ganhar estas três partidas que faltam, torcer para que nossos concorrentes diretos tropecem e a gente consiga a vaga na Libertadores, que é nosso objetivo", afirmou o zagueiro tricolor.