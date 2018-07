Tranquilo, Flamengo enfrenta o ASA por vaga nas oitavas

Nesta terça, na reapresentação do elenco, Léo Moura não participou da atividade. O lateral-direito será poupado para evitar desgaste pela sequência de jogos. Carlos Eduardo e Gabriel treinaram, mas ficarão no Rio de Janeiro para aprimorar a parte física. Gabriel sentiu dores na coxa e também precisa se recuperar. Com a saída dos três, o técnico Mano Menezes deve escalar Digão, Val e Nixon no time que enfrenta o ASA. O treino desta terça foi acompanhado no Ninho do Urubu pelo presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello.

Autor do gol da vitória no clássico contra o Vasco por 1 a 0, o volante Paulinho pediu concentração ao time rubro-negro, mesmo com a boa vantagem (o Flamengo pode até perder por um gol de diferença). "Conseguimos fazer um bom resultado lá e sabemos da importância desta classificação. Acho que 2 a 0 é um resultado perigoso, vamos ter de entrar muito concentrados para que não haja surpresa. Temos que entrar com postura de time grande, indo para cima", pediu o jogador.

Ainda sem jogar no Maracanã, o Flamengo estará pelo menos um pouco mais perto de casa. O clube rubro-negro só voltará a jogar no estádio depois do fim dos seis jogos acordados com o governo do Distrito Federal (DF) para o mando de partidas no estádio Mané Garrincha pelo Brasileirão. Enquanto isso, o time vai de Raulino de Oliveira na Copa do Brasil.

Antes de encarar o ASA, o Flamengo passou por Remo-PA (duas vitórias: 1 a 0 e 3 a 0) e Campinense-PB (duas vitórias pelo mesmo placar: 2 a 1). Na próxima fase da Copa do Brasil, entram em campo os times que disputaram neste ano a Libertadores, com exceção do São Paulo, substituído pelo Vasco por ter de defender o título da Copa Sul-Americana.