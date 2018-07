Tranquilo, Fluminense joga para ampliar sua vantagem

Para enfrentar o time de Campinas neste domingo, o técnico Abel Braga não vai poder contar com os dois armadores titulares do Fluminense. Thiago Neves está com a seleção brasileira na Europa e Deco levou o terceiro cartão amarelo na vitória de quarta-feira sobre o Bahia. Com isso, jogam Rafael Sóbis e Wagner.

A tranquilidade é tanta nas Laranjeiras que o treinador até comemora por não contar com Deco. "Foi até bom para o Deco ter pego o terceiro cartão amarelo. Ele ficou oito partidas de fora por lesão e fez três jogos em dez dias. Podia ser arriscado machucar para o jogo contra o Grêmio e agora lá ele vai estar 100%", comentou Abel Braga, já mirando o jogo diante do time gaúcho, na próxima quarta-feira, também no Rio.

Com a entrada do meia Wagner no time titular, o Fluminense muda um pouco o estilo de jogar. "A equipe fica mais rápida com o Wagner em campo. Com o Deco, a bola corre mais", explicou o treinador.

Sem poder usar o Engenhão - para poupar o gramado -, o Fluminense vai receber a Ponte Preta em São Januário. Sabendo que tradicionalmente é difícil as outras torcidas do Rio lotarem o estádio do Vasco, a diretoria do clube fez promoção de ingressos. Uma entrada de arquibancada custa R$ 20. Com isso, a expectativa é reunir pelo menos 20 mil torcedores para empurrar o time em busca da sua 20ª vitória em 30 jogos no Brasileirão.