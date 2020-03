Transferência de Pedrinho é a maior da história do Corinthians em reais

A transferência de Pedrinho para o Benfica foi a maior da história do Corinthians se contabilizar o valor em reais. Os 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) pagos pelo clube português igualam a transação de Paulinho para o Tottenham em 2013. A diferença é que a moeda europeia custava cerca de R$ 2,7 naquela época e hoje, R$ 5,42.

O Corinthians possui 70% dos direitos econômicos de Pedrinho, enquanto os outros 30% pertencem ao atleta. Ou seja, o clube alvinegro deve receber cerca de R$ 70 milhões pela transação. Quando negociou Paulinho, o Corinthians tinha 50% do volante e recebeu por volta de R$ 27 milhões.

A segunda, terceira e quarta maiores vendas do Corinthians foram por 14 milhões de euros cada uma, todas com a moeda estrangeira na casa dos R$ 2,60. Em 2006, os argentinos Carlos Tevez e Javier Mascherano foram para o West Ham. O meia Willian saiu para o Shakhtar em 2008 também por 14 milhões de euros. A quinta maior venda foi a de Guilherme Arana, em 2017, para o Sevilla por 11 milhões de euros.

A venda de Pedrinho para o Benfica fez o Corinthians bater uma das metas previstas no orçamento de 2020. O clube estimou arrecadar R$ 66 milhões com a negociação de jogadores na atual temporada. O clube português pagou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) pelo meia-atacante

A saída do atual camisa 10 deixa a atual diretoria mais esperançosa em não fechar pelo terceiro ano consecutivo no vermelho. A meta é praticamente zerar as contas com pequeno superávit de R$ 40 mil.

Confira as cinco maiores vendas antes de Pedrinho:

1º Paulinho - Tottenham (2013) - 20 milhões de euros

2º Carlos Tevez - West Ham (2006) - 14 milhões de euros

3º Mascherano - West Ham (2006) - 14 milhões de euros

4º William - Shakhtar Donestk (2008) - 14 milhões de euros

5º Guilherme Arana - Sevilla (2017) - 11 milhões de euros