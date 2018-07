Transferência de show não tem relação com obras da Arena Palmeiras, diz WTorre

SÃO PAULO - A WTorre, construtora do estádio do Palmeiras, afirmou nesta quarta-feira que a decisão da produtora do show da banda One Direction de transferir a apresentação para o estádio do Morumbi não está relacionada ao andamento das obras. Marcado para os dias 10 e 11 de maio do ano que vem, o evento seria o primeiro na nova praça esportiva do clube.

Em nota divulgada nesta quarta-feira no Facebook, a produtora do show disse que a troca se deu "em função da abertura e funcionamento da arena do Palmeiras não estarem definidas". A apresentação foi transferida de local e segundo a empresa, quem já comprou o ingresso não precisará fazer a troca.

A WTorre reiterou que as obras continuam em ritmo acelerado e que atualmente a obra passa pela instalação da cobertura metálica de 1,8 mil toneladas. O estádio terá a capacidade para 45 mil pessoas e está cerca de 70% concluído. A entrega será no segundo trimestre do ano que vem.